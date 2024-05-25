Kırmızı ışıkta geçen minibüse, otomobil çarptı: 7 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı'nda meydana geldi. D-100 kara yolu yönüne giden Hüseyin Akar idaresindeki 81 AAU 101 plakalı minibüs, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan Sanayi istikametine giden Erkan Aydın yönetimindeki 81 EL 334 plakalı otomobil, yeşil ışığın yanmasıyla hareket edip, minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Minibüsteki 7 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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