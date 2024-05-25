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        Kırmızı ışıkta geçen minibüse, otomobil çarptı: 7 yaralı

        DÜZCE'de kırmızı ışıkta geçtiği belirtilen yolcu minibüsüne, otomobil yandan çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 15:08 Güncelleme: 25.05.2024 - 15:10
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        Kırmızı ışıkta geçen minibüse, otomobil çarptı: 7 yaralı
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        DÜZCE'de kırmızı ışıkta geçtiği belirtilen yolcu minibüsüne, otomobil yandan çarptı. Kazada minibüs devrilirken, 7 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı'nda meydana geldi. D-100 kara yolu yönüne giden Hüseyin Akar idaresindeki 81 AAU 101 plakalı minibüs, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan Sanayi istikametine giden Erkan Aydın yönetimindeki 81 EL 334 plakalı otomobil, yeşil ışığın yanmasıyla hareket edip, minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Minibüsteki 7 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

        Güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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