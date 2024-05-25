Arkadaşlarıyla 'hamburger yeme yarışı'nda boğulan Eftelya, toprağa verildi

DÜZCE'de,arkadaşlarıyla girdiği hamburger yeme yarışında nefes borusuna yediği sandviçin kaçması sonrası hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eftelya Kaymak, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Çay Mahallesi’nde bulunan Işık İlkokulu’nda meydana geldi. Eftelya Kaymak isimli ilkokul öğrencisi, arkadaşları ile birlikte kantinden hamburger aldı. Çocuklar, daha sonra kendi aralarında hızlı hamburger yeme yarışına girdi. Bu sırada Eftelya Kaymak’ın nefes borusuna yemek parçası takıldı. Nefessiz kalan küçük kızı gören öğretmenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Eftelya, Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Eftelya Kaymak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.