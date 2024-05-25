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        Arkadaşlarıyla 'hamburger yeme yarışı'nda boğulan Eftelya, toprağa verildi

         DÜZCE'de,arkadaşlarıyla girdiği hamburger yeme yarışında nefes borusuna yediği sandviçin kaçması sonrası hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eftelya Kaymak, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 18:21 Güncelleme: 25.05.2024 - 18:25
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        Arkadaşlarıyla 'hamburger yeme yarışı'nda boğulan Eftelya, toprağa verildi
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         DÜZCE'de,arkadaşlarıyla girdiği hamburger yeme yarışında nefes borusuna yediği sandviçin kaçması sonrası hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eftelya Kaymak, son yolculuğuna uğurlandı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Çay Mahallesi’nde bulunan Işık İlkokulu’nda meydana geldi. Eftelya Kaymak isimli ilkokul öğrencisi, arkadaşları ile birlikte kantinden hamburger aldı. Çocuklar, daha sonra kendi aralarında hızlı hamburger yeme yarışına girdi. Bu sırada Eftelya Kaymak’ın nefes borusuna yemek parçası takıldı. Nefessiz kalan küçük kızı gören öğretmenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Eftelya, Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Eftelya Kaymak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Hayatını kaybeden küçük kız için Ağa Mahallesi’nde bulunan Yeşil Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Küçük kızın tabutuna Türk bayrağı örtülürken, cenazeye, Düzce Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Alay Komutanı Albay Murat Kılıç ile küçük kızın ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Düzce Müftüsü Osman Aydın’ın öğle namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından Eftelya Kaymak'ın cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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