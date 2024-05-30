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        Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

        DÜZCE'de yol kenarından yürüyen çocuğun kontrolden çıkıp kayarak gelen otomobilin çarpmasından son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 13:51 Güncelleme: 30.05.2024 - 13:55
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        Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
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        DÜZCE'de yol kenarından yürüyen çocuğun kontrolden çıkıp kayarak gelen otomobilin çarpmasından son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı. Yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobilde hasar oluştu.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, D-100 kara yolunun Hacıkadirler köyü sapağı mevkisinde meydana geldi. Sol şeritten ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaydı. Bu sırada yol kenarında yürüyen çocuk, otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu. Otomobil, yayanın yarım metre önünden geçerek yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, yayanın ölümden döndüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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