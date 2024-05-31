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        Düzce'de tankere çarpan TIR'da aynı aileden 5 kişi yaralandı

         DÜZCE'de,Anadolu Otoyolu'nda tankere arkadan çarpan TIR'ın şoförü, eşi, gelini ve 2 torunu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 18:11 Güncelleme: 31.05.2024 - 18:15
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        Düzce'de tankere çarpan TIR'da aynı aileden 5 kişi yaralandı
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         DÜZCE'de,Anadolu Otoyolu'nda tankere arkadan çarpan TIR'ın şoförü, eşi, gelini ve 2 torunu yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce Küçük Melen mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Ercan Yaman yönetimindeki 55 ANY 148 plakalı TIR, aynı yönde ilerleyen Ramazan Kaya'nın kullandığı 01 CNJ 70 plakalı tankere arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'da bulunan Emine Yaman, aracın ön camından yola fırladı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kupada sıkışan Hasime Yaman, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan TIR şoförü Ramazan Yaman, eşi Hasime, gelini Emine ve torunları Huzeyfe (4) ile Yunus Emre Yaman (6), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ankara istikametine trafik bir süre tek şeritten verildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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