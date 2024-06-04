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        'Patpat' gelin arabası oldu

        DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde dünyaevine giren Muhammed Ensar Keleş (30) ve Dilek Keleş (28) çiftinin gelin arabası 'patpat' oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:41 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:45
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        'Patpat' gelin arabası oldu
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        DÜZCE’nin Cumayeri ilçesinde dünyaevine giren Muhammed Ensar Keleş (30) ve Dilek Keleş (28) çiftinin gelin arabası ‘patpat’ oldu. Gelin Dilek Keleş’in gelinlikle ‘patpat’ kullanması, trafikteki diğer sürücülerin ilgisini çekti.

        Cumayeri ilçesinde Muhammed Ensar Keleş ve Dilek Keleş çifti, pazar günü yapılan düğünle evlendi. Kentte ‘patpat doktoru’ olarak bilinen tamirci Necmi Keleş’in, amatör ligde futbolcu olan oğlu Muhammed Ensar Keleş, düğün öncesi babasına ait patpatı gelin arabası olarak süsledi. Çift, düğün konvoyuna ‘patpat’ olarak bilinen tarım aracı ile katıldı. Patpatın direksiyonuna gelinlikle Dilek Keleş geçti. Yoldan geçen diğer sürücüler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir süre patpat ile giden çift, daha sonra düğün salonunun uzak olması nedeniyle yollarına, otomobil ile devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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