Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Aynı apartmanda oturduğu eski ev arkadaşı kadını tabancayla öldürdü

        DÜZCE'de, aynı evde otururken yaşanan anlaşmazlık sonucu evleri ayırarak aynı apartmanda farklı dairelerde oturan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 22:53 Güncelleme: 04.06.2024 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aynı apartmanda oturduğu eski ev arkadaşı kadını tabancayla öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        DÜZCE’de, aynı evde otururken yaşanan anlaşmazlık sonucu evleri ayırarak aynı apartmanda farklı dairelerde oturan S.B. (46) ve Özlem Alcan (35) isimli kadınların tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında S.B., evinden aldığı tabancayla Özlem Alcan'a ateş açarak öldürdü.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Konuralp Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cezaevinde tanışan ve tahliye olduktan sonra aynı evde oturan S.B. ve Özlem Alcan adındaki iki kadın, arasında henüz bilinmeyen nedenle husumet oluştu. Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle evlerini ayırma kararı alan kadınlardan biri aynı apartmanda bir başka daireye taşındı. Zaman zaman karşılaştıklarında aralarında sözlü tartışmalar yaşanan S.B. ile Özlem Alcan arasında bugün akşam saatlerinde kavga çıktı. Gerginliğin ardından S.B., kendi evinde bulunan tabanca ile Özlem Alcan’a 4 el ateş açıp kaçtı. Bir süre sonra polis merkezine giden S.B., Özlem Alcan’ı tabancayla vurduğunu söyledi.

        Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Özlem Alcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alcan'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, S.B. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor...
        Heyecan sürüyor...
        Hamas arabuluculardan ne istedi?
        Hamas arabuluculardan ne istedi?
        Lise öğrencisi güya ödüllendirildi
        Lise öğrencisi güya ödüllendirildi
        ABD, Meksika sınırını yasadışı geçişe kapattı
        ABD, Meksika sınırını yasadışı geçişe kapattı
        Oğluna ve yanındaki kişiye tüfekle saldırdı
        Oğluna ve yanındaki kişiye tüfekle saldırdı
        Bayram ikramiyesi açıklaması
        Bayram ikramiyesi açıklaması
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı"
        "Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı"
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        'Öldü' dendi, cenaze işlemlerinde yaşadığı fark edildi
        'Öldü' dendi, cenaze işlemlerinde yaşadığı fark edildi
        Bursa, Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları
        Bursa, Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları
        Davada yeni gelişme
        Davada yeni gelişme
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Sarı kantaron yağının bu faydalarına şaşıracaksınız!
        Sarı kantaron yağının bu faydalarına şaşıracaksınız!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!

        Benzer Haberler

        Düzce'de iki kadın arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Düzce'de iki kadın arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Düzce Belediyesinin haziran ayı ilk meclis toplantısı yapıldı
        Düzce Belediyesinin haziran ayı ilk meclis toplantısı yapıldı
        Düzce'de belediye ekipleri dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi
        Düzce'de belediye ekipleri dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi
        'Patpat' gelin arabası oldu
        'Patpat' gelin arabası oldu
        Düzce'de şarampole devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı
        Düzce'de şarampole devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı
        Akçakoca Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yıl sonu sergisi açtı
        Akçakoca Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yıl sonu sergisi açtı