Eski ev arkadaşını öldüren kadın tutuklandı (2)
TUTUKLANDIDüzce'detartıştığı eski ev arkadaşı Özlem Alcan'ı (35) öldüren Seçil Başyurt (46), savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Düzce'detartıştığı eski ev arkadaşı Özlem Alcan'ı (35) öldüren Seçil Başyurt (46), savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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