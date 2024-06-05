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        Eski ev arkadaşını öldüren kadın tutuklandı (2)

        TUTUKLANDIDüzce'detartıştığı eski ev arkadaşı Özlem Alcan'ı (35) öldüren Seçil Başyurt (46), savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:58 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:00
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        Eski ev arkadaşını öldüren kadın tutuklandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Düzce'detartıştığı eski ev arkadaşı Özlem Alcan'ı (35) öldüren Seçil Başyurt (46), savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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