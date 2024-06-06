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        Eski ev arkadaşı kadını öldüren şüpheli, eski eşini de tabancayla yaralamış

        DÜZCE'detartıştığı eski ev arkadaşı Özlem Alcan'ı (35) öldüren Seçil Başyurt'un (46), daha önce eski eşini tabancayla vurarak yaraladığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 13:14 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:20
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        Eski ev arkadaşı kadını öldüren şüpheli, eski eşini de tabancayla yaralamış
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        DÜZCE'detartıştığı eski ev arkadaşı Özlem Alcan'ı (35) öldüren Seçil Başyurt'un (46), daha önce eski eşini tabancayla vurarak yaraladığı ortaya çıktı.

        Olay, Konuralp Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. Cezaevinde tanışan, yakın arkadaş olan ve tahliye olduktan sonra bir süre aynı evde oturan Seçil Başyurt ve Özlem Alcan arasında zamanla, husumet oluştu. Evlerini ayırma kararı alan kadınlardan biri, aynı apartmandaki başka daireye taşındı. Zaman zaman tartışan ikili, 4 Haziran'da yine karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası evine gidip, tabanca alan Seçil Başyurt, saat 18.00 sıralarında Özlem Alcan'ın evine gidip, 9 el ateş açıp kaçtı.

        KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

        Daha sonra polisi arayan Başyurt, Özlem Alcan'ı tabancayla vurduğunu söyledi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giden polis, Alcan'ı evde yatak odasında hareketsiz halde buldu. Alcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Seçil Başyurt, dün işlemleri sonrası tutuklandı. Başyurt'un ifadesinde, Alcan'ın evleri ayırdıktan sonra her karşılaştıklarında kendisine hakaret ettiğini, bu hakaretlere artık dayanamadığını, bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

        ÇOK KEZ BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR

        Diğer yandan Seçil Başyurt'un daha önce eski eşini tabancayla vurarak yaraladığı için cezaevine girdiği ortaya çıktı. Başyurt'un, cezaevinde kaldığı süreçte 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan cezaevinde kalan Özlem Alcan ile aynı koğuşta olduğu ve ikilinin burada yakın arkadaş oldukları öğrenildi. Cezaevinden tahliye olduktan sonra da Başyurt ve Alkan'ın arkadaşlıklarının devam ettiği, Düzce'de aynı dairede kaldıkları ancak zamanla anlaşamayıp, evleri ayırdıkları belirtildi. Alkan ile Başyurt'un daha önce de defalarca birbirlerinden 'darp' ve 'hakaret' gerekçesiyle şikayetçi oldukları ortaya çıktı.

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