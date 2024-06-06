Düzce'de kahverengi kokarca ile mücadele için 8 bin 'samuray arı' salındı

DÜZCE'de, fındık başta olmak üzere, meyve ve sebzelere zarar veren, kahverengi kokarca böceği ile mücadele için, laboratuvarda yetiştirilen 8 bin adet 'samuray arısı' doğaya salındı.

Düzce'de fındıkların baş düşmanı olarak bilinen, fındık çotanaklarının özünü emerek kurumalarına ve verimsiz hale gelmelerine sebep olan kahverengi kokarca böceğiyle mücadele sürüyor. Fındığın yanı sıra meyve ve sebze bahçelerinde de ürünlere zarar veren kahverengi kokarca böceğiyle mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın laboratuvarlarında üretilen 8 bin samuray arısı, Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın da katıldığı törenle doğaya salındı. Samuray arılarının 2 yıl içinde üreyerek çoğalmaları ve doğal dengeyi normale çevirmeleri bekleniyor.