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        Düzce'de özel halk otobüsü, otomobile çarptı: 2'si çocuk 6 yaralı

        DÜZCE'deözel halk otobüsünün otomobile çarptığı kazada 2'si çocuk 6 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 14:58 Güncelleme: 09.06.2024 - 15:00
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        Düzce'de özel halk otobüsü, otomobile çarptı: 2'si çocuk 6 yaralı
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        DÜZCE'deözel halk otobüsünün otomobile çarptığı kazada 2'si çocuk 6 kişi, yaralandı.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında D-100 kara yolu Aziziye Mahallesi Olimpiyat Kavşağı'nda meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden Bülent Erkan idaresindeki 81 HO 1052 plakalı özel halk otobüsü, Ankara istikametine giden Abdullah Özdemir idaresindeki 81 KH 33 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile yan yatan otomobilin içindeki sürücü Özdemir, Sevda Bulut, Ensar Bulut, Sümeyye Uzun, Atiye Özdemir Uzun ve İlknur Özdemir yaralandı. Yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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