Akçakoca'da sahiller doldu

Düzce’nin Karadeniz’de kıyısı olan ilçesi Akçakoca, hafta sonunda vatandaşların akınına uğradı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte ilçede bulunan sahiller günübirlik tatilcilerle doldu. Deniz suyu sıcaklığının 21 derece olarak ölçüldüğü Akçakoca’da plajları dolduran vatandaşlar denize girerek serinlediler. Bazı ailelerde de sahilde piknik yapmanın keyfini çıkardı.

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