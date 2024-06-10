Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        DÜZCE'de Anadolu Otoyolunda kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü aracın içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 00:34 Güncelleme: 10.06.2024 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        DÜZCE’de Anadolu Otoyolunda kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü aracın içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki viyadükler üzerinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden Tuba Elitaş (31) idaresindeki 48 BA 988 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Semih Şirin idaresindeki 78 YD 827 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil hurdaya dönerken kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Tuba Elitaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı ise başka bir aracın güvenlik kamerasına saniye, saniye yansıdı.

        İtfaiye görevlileri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Elitaş’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı. Tuba Elitaş’ın Düzce Pakmaya Anaokulu’nda hizmetli olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken genel seçim kararı aldı
        Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken genel seçim kararı aldı
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        Avrupa'da aşırı sağ rüzgarı
        Avrupa'da aşırı sağ rüzgarı
        Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu
        Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu
        ABD'den 'kurtarma operasyonu' açıklaması
        ABD'den 'kurtarma operasyonu' açıklaması
        "Fenerbahçe'de demokrasi şöleni"
        "Fenerbahçe'de demokrasi şöleni"
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Alman devi Semih'in peşinde
        Alman devi Semih'in peşinde
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Evlendiler
        Evlendiler
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nda kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Anadolu Otoyolu'nda kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Akçakoca'da sahiller doldu
        Akçakoca'da sahiller doldu
        Düzce'de yolcu midibüsü ile SUV aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Düzce'de yolcu midibüsü ile SUV aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Düzce'de özel halk otobüsü, otomobile çarptı: 2'si çocuk 6 yaralı
        Düzce'de özel halk otobüsü, otomobile çarptı: 2'si çocuk 6 yaralı
        Kamu-Der Gölyaka'da istişare toplantısı düzenledi
        Kamu-Der Gölyaka'da istişare toplantısı düzenledi
        Düzce'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Düzce'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı