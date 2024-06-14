Emniyet şeridinde duran otomobile başka araç çarptı: 1'i ağır 5 yaralı

DÜZCE'deAnadolu Otoyolu'nda emniyet şeridinde bulunduğu sırada arkadan gelen otomobilin çarptığı araçtaki aynı aileden 1'i ağır 5 kişi, yaralandı. Çarpan otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp, olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden 06 YFY 77 plakalı otomobilin sürücüsü Abdulkadir Sarıtaş, eşinin rahatsızlanması üzerine aracını emniyet şeridine çekti. Bu sırada eşiyle ilgilenen Sarıtaş'ın otomobiline, 34 HKJ 564 plakalı otomobil çarptı. Kazada Abdulkadir Sarıtaş ile birlikte araçta bulunan Talip, Ayşegül, Meryem ve Zübeyde Sarıtaş yaralandı. Çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdulkadir Sarıtaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazaya karışan araçlar, yoldan kaldırılarak otoparka çekildi.