Motosikletin çarptığı yayanın sağ bacağı koptu, sürücü de ağır yaralı

DÜZCE’nin Yığılca ilçesinde Bekir Topkara'nın kullandığı motosiklet yolun karşısına geçen Ali Şimşek’e çarptı. Şimşek’in sağ bacağı diz altından koparken, metrelerce sürüklenen sürücü Topkara da karnından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Düzce-Yığılca kara yolunun Aksu mevkinde meydana geldi. Yığılca ilçe merkezi istikametine giden Bekir Topkara yönetimindeki 54 AHY 462 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmekte olan Ali Şişmek’e çarptı. Kazada hem motosiklet sürücüsü hem de yaya metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsü Bekir Topkara'nın karnında derin kesikler oluşurken, Ali Şimşek’in sağ bacağı ise diz altından koptu. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.