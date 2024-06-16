16 yaşındaki İbrahim, serinlemek için girdiği denizde kayboldu

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için denize giren İbrahim Kolcu (16), dalgalara kapılarak kayboldu.

Kurban Bayramı tatili için ailesiyle Çorum'dan Akçakoca'ya gelen İbrahim Kolcu, saat 11.30 sıralarında serinlemek için denize girdi. İbrahim Kolcu, bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu. Ailesin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler dalgıçlarla denizin altından ve botlarla da suyun üzerinden Kolcu'yu bulmak için çalışma başlattı. Aramalar helikopter ile de sürdürülüyor.