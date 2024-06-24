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        Fenerbahçe kafilesi, Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi

        Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmaları için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:27 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:27
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        Fenerbahçe kafilesi, Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi
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        Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmaları için Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk Yaylası Tesisleri’ne geldi.

        Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nden saat 10.00’da hareket eden Fenerbahçe kafilesi, 12.30 dolaylarında tesislere ulaştı. 24-29 Haziran tarihleri arasında çalışmalarını yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde milli oyuncuların yanı sıra izinli olan isimlerden eksik bir şekilde burada sürdürecek olan sarı-lacivertli ekip, kampın son gününde Mehmet Topal’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

        Fenerbahçe, yeni sezonun ilk antrenmanını bugün saat 17.00’de gerçekleştirecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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