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        Anız yangınında alevler buğday tarlasına sıçradı

        DÜZCE'de anız yakılması sonrası alevler rüzgarın da etkisiyle buğday tarlasına sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:03 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:05
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        Anız yangınında alevler buğday tarlasına sıçradı
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        DÜZCE'de anız yakılması sonrası alevler rüzgarın da etkisiyle buğday tarlasına sıçradı. Yangın, itfaiyecilerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Akınlar Mahallesi'nde, saat 11.30 sıralarında. Küçük Sanayi Sitesi’nin arkasında anız yakıldı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede bitişikteki buğday tarlasına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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