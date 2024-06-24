Anız yangınında alevler buğday tarlasına sıçradı
DÜZCE'de anız yakılması sonrası alevler rüzgarın da etkisiyle buğday tarlasına sıçradı.
DÜZCE'de anız yakılması sonrası alevler rüzgarın da etkisiyle buğday tarlasına sıçradı. Yangın, itfaiyecilerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Akınlar Mahallesi'nde, saat 11.30 sıralarında. Küçük Sanayi Sitesi’nin arkasında anız yakıldı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede bitişikteki buğday tarlasına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.