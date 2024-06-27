Eşinin kullandığı motosikletten düşüp yandaki TIR'ın altında kaldı

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Akçakoca Sapak mevkisinde meydana geldi. Zonguldak istikametine giden Sinan Şen idaresindeki 67 LM 686 plakalı TIR kırmızı ışıkta beklerken, yanına Ahmet Bilge idaresindeki motosiklet yanaştı. Trafik ışıklarının yeşile dönmesi ile Ahmet Bilge dengesini kaybetti. Motosiklet devrilirken Ahmet Bilge ile arkasındaki eşi Fidan Bilge yere düştü. Yandaki TIR'ın altında kalan Fidan Bilge, ezilerek yaşamını yitirdi, Ahmet Bilge ise hafif yaralandı. Ahmet Bilge hastaneye kaldırılırken, TIR şoförü Şen, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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