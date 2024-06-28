Yanan ahırda 3 büyükbaş öldü
DÜZCE'de ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş öldü, 2 büyükbaş ise yaralandı.
DÜZCE’de ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş öldü, 2 büyükbaş ise yaralandı.
Otluoğlu Mahallesi Saraçlar mevkisinde Osman Orak’a ait ahırda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 3 büyükbaş öldü, 2 büyükbaş ise yaralandı.
Ahırın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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