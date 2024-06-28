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        Yanan ahırda 3 büyükbaş öldü

        DÜZCE'de ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş öldü, 2 büyükbaş ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:37 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:40
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        Yanan ahırda 3 büyükbaş öldü
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        DÜZCE’de ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş öldü, 2 büyükbaş ise yaralandı.

        Otluoğlu Mahallesi Saraçlar mevkisinde Osman Orak’a ait ahırda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 3 büyükbaş öldü, 2 büyükbaş ise yaralandı.

        Ahırın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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