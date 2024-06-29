Düzce'de karşı şeride geçen beton mikseri, çarptığı otomobili hurdaya çevirdi: 1 ölü, 1 yaralı

DÜZCE'desürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri karşı şeride geçip, otomobile çarptı. Demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirirken, beton mikseri şoförü ise yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-655 karayolu Düzköy köyü sapağında meydana geldi. Akçakoca istikametine gitmekte olan Yıldıray Yağız yönetimindeki 81 BU 895 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, Düzce istikametine gitmekte olan Yüksel Karadeniz yönetimindeki 81 AAP 253 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirirken, beton mikseri ise fındık bahçesine girerek durabildi. Kazada yaralanan beton mikseri şoförü sağlık ekiplerince hastaneye, yaşamını yitiren otomobil sürücüsünün cenazesi ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.