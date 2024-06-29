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        Emniyet şeridinde duran otomobile çarpan kamyonet devrildi; 2'si ağır, 4 yaralı

        DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridinde duran otomobile çarpan kamyonet devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 12:13 Güncelleme: 29.06.2024 - 12:15
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        Emniyet şeridinde duran otomobile çarpan kamyonet devrildi; 2'si ağır, 4 yaralı
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        DÜZCE'de Anadolu Otoyolu’nda emniyet şeridinde duran otomobile çarpan kamyonet devrildi. Kazada 2’si ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Üçköprü mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Burak Satılmış yönetimindeki 06 AV 8686 plakalı tekstil ürünü taşıyan kamyonet, emniyet şeridinde bekleyen Hasan Kılıçtaş idaresindeki 34 GMR 629 plakalı otomobile çarparak devrildi. Kazada kamyonetin sürücüsü Burak Satılmış ile yolcular İsmet Dilek, Dilek Usta ve otomobil sürücüsü Hamit Kılıçtaş yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Burak Satılmış ile İsmet Dilek’in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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