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        Elektriği kesmeye gelen ekibi tüfekle tehdit eden ev sahibi tutuklandı

        DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde faturasını ödemediği elektriği kesmek için eve gelen ekibi, pencereye çıkıp tüfekle tehdit eden R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 14:55 Güncelleme: 06.07.2024 - 15:00
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        Elektriği kesmeye gelen ekibi tüfekle tehdit eden ev sahibi tutuklandı
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        DÜZCE’nin Kaynaşlı ilçesinde faturasını ödemediği elektriği kesmek için eve gelen ekibi, pencereye çıkıp tüfekle tehdit eden R.K. tutuklandı.

        Olay, perşembe günü Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey köyünde meydana geldi. Elektrik dağıtım firması ekibi, borcunu ödemediği için R.K’nin oturduğu evin elektriğini kesmek için köye gitti. Ekipleri gören R.K., pompalı tüfekle pencereye çıkarak, yaklaşmalarına izin vermedi. Elektriğinin kesilmemesini isteyen R.K.’nin tehdidinin ardından ekipler köyden ayrıldı. Firma yetkilileri, R.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. R.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, evindeki tüfeğine de el konuldu.

        İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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