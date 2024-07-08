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        Üniversite bölgesinde uyuşturucu satan 3 şüpheli tutuklandı

        DÜZCE'de özellikle üniversite bölgesinde uyuşturucu sattığı belirlenen 3 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik hap, metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 11:44 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:50
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        Üniversite bölgesinde uyuşturucu satan 3 şüpheli tutuklandı
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        DÜZCE'de özellikle üniversite bölgesinde uyuşturucu sattığı belirlenen 3 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik hap, metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine teknik ve fiziki takibe aldığı E.D., Y.A.Ö. ve C.S.'nin Düzce Üniversitesi bölgesi ile Burhaniye Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda, 4 bin 550 sentetik hap, 8 parça halinde 20 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabancayla bu silaha ait 4 mermi ele geçirildi. Operasyon anları kameraya yansırken, bulunan uyuşturucuların tuğlaların arasına gizlendiği görüldü. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca şüphelilerden uyuşturucu satın aldığı tespit edilen S.G., E.B., T.C. ve S.D. hakkında da adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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