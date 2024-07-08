Üniversite bölgesinde uyuşturucu satan 3 şüpheli tutuklandı

DÜZCE'de özellikle üniversite bölgesinde uyuşturucu sattığı belirlenen 3 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik hap, metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine teknik ve fiziki takibe aldığı E.D., Y.A.Ö. ve C.S.'nin Düzce Üniversitesi bölgesi ile Burhaniye Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda, 4 bin 550 sentetik hap, 8 parça halinde 20 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabancayla bu silaha ait 4 mermi ele geçirildi. Operasyon anları kameraya yansırken, bulunan uyuşturucuların tuğlaların arasına gizlendiği görüldü. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca şüphelilerden uyuşturucu satın aldığı tespit edilen S.G., E.B., T.C. ve S.D. hakkında da adli işlem başlatıldı.