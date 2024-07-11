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        Ertuğrul Sağlam: Bu sene bizim için olmazsa olmaz bir sene

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "Şu anda 2 tane forvet alacağız.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:14 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:15
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        Ertuğrul Sağlam: Bu sene bizim için olmazsa olmaz bir sene
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        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, “Şu anda 2 tane forvet alacağız. Lige kadar olan bölümde eklememiz gereken oyuncular olursa yaparız mutlaka. Çünkü bu sene bizim için olmazsa olmaz bir sene. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız bundan herkes emin olabilir” dedi.

        Kocaelispor, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Serkan Acar Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde günde çift antrenman yapan yeşil siyahlılar, 2 tane hazırlık maçı yapacak. Kocaelispor’un Düzce kampı, 14 Temmuz Pazar günü sona erecek.

        Kamp süreçleri hakkında bilgiler veren Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Biliyorsunuz 27 Haziran’da ilk antrenman ile sezonu açtık. Yaklaşık 1 haftalık Kocaeli bölümünden sonra Cumartesi günü burada başladık. Gayet güzel ve keyifli bir ortamda, her geçen gün tempomuzu artırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabi bunun yanında da yeni transferlerimizin teker teker kampımıza katılması bizim keyfimizi biraz daha artırıyor. Takım içindeki oyuncuların motivasyonunu üst seviyeye çıkarıyor. Çok büyük bir hedefimizin olduğu yeni sezona hazırlanırken bir taraftan da büyük bir bölümünü tamamladığımız transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkanımızın ve transfer komitemizin yoğun çalışmaları neticesinde bugüne kadar Allah’a şükür istediğimiz oyuncuları takımımızın kadrosuna kattık. Taraftarlarımızın merakla beklediği oyuncuları da takımımıza katıp artık bundan sonraki süreçte; bizim geçen sene eksikliğimiz olan sezon başlangıcına kadro olarak hazır olmadığımız bir şekilde başlayıp sonrasında bu dezavantajı yaşayış tecrübemiz bize bu sene sezona daha erken kadroyu tamamlayarak girme noktasında kapı açtı. 9 Ağustos’ta başlayacak olan yeni sezona tam kadro hazırlanarak en iyi şekilde girmek istiyoruz. Bugün sahada 4 kaleci 24 tane oyuncumuz var, içeride sağlık odasında oyuncumuz yok. Sakatlık olmadan bu süreci atlatmak çok önemli. Şu anda 2 tane forvet alacağız. Lige kadar olan bölümde eklememiz gereken oyuncular olursa yaparız mutlaka. Çünkü bu sene bizim için olmazsa olmaz bir sene. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız bundan herkes emin olabilir” ifadelerini kullandı.

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        Galeri
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