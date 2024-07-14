Düzce'de 'Patpat' kazası: 5 yaralı

DÜZCE’nin Yığılca ilçesinde ‘patpat’ olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yığılca ilçesine bağlı Geriş köyünde meydana geldi. Ahmet S. idaresindeki patpat olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yola savrulan sürücü Ahmet S. ile birlikte araçta bulunan Ürgiye S., Sibel S., Seher A. ve Rümeysa S. yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.