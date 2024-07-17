Düzce'de dronlu denetimde sürücülere 134 bin 540 TL ceza

DÜZCE'dedronla yapılan denetimlerde, 20 araç sürücüsüne emniyet şeridi ihlali ve saygısızca araç kullanmaktan toplam 134 bin 540 TL para cezası uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kalıcı Konutlar bağlantı yolu Kervan mevki ile Fiskomar Kavşağı'nda denetim yaptı. Dronun kullanıldığı denetimlerde, diğer araçların önüne geçerek trafiği olumsuz etkileyen 20 araç sürücüsüne, emniyet şeridi ihlali ve saygısızca araç kullanmaktan toplam 134 bin 540 TL para cezası uygulandı. Emniyet şeridi ihlali yaparak, cezai işlem uygulanan bir sürücü, polis ekiplerinin yanına gelerek, "Cezamın silinmesini istemiyorum. Allah şahidim ki buradaki insanları da enayi yerine koymak niyetinde değildim. Ama bilgim yoktu" dedi.