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        Düzce'de dronlu denetimde sürücülere 134 bin 540 TL ceza

        DÜZCE'dedronla yapılan denetimlerde, 20 araç sürücüsüne emniyet şeridi ihlali ve saygısızca araç kullanmaktan toplam 134 bin 540 TL para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 10:54 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:00
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        Düzce'de dronlu denetimde sürücülere 134 bin 540 TL ceza
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        DÜZCE'dedronla yapılan denetimlerde, 20 araç sürücüsüne emniyet şeridi ihlali ve saygısızca araç kullanmaktan toplam 134 bin 540 TL para cezası uygulandı.

        Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kalıcı Konutlar bağlantı yolu Kervan mevki ile Fiskomar Kavşağı'nda denetim yaptı. Dronun kullanıldığı denetimlerde, diğer araçların önüne geçerek trafiği olumsuz etkileyen 20 araç sürücüsüne, emniyet şeridi ihlali ve saygısızca araç kullanmaktan toplam 134 bin 540 TL para cezası uygulandı. Emniyet şeridi ihlali yaparak, cezai işlem uygulanan bir sürücü, polis ekiplerinin yanına gelerek, "Cezamın silinmesini istemiyorum. Allah şahidim ki buradaki insanları da enayi yerine koymak niyetinde değildim. Ama bilgim yoktu" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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