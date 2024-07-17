Uyuşturucuyla yakalanan taksici tutuklandı
DÜZCE'de takside 190 gram metamfetaminle yakalanan taksi şoförü B.
DÜZCE'de takside 190 gram metamfetaminle yakalanan taksi şoförü B.T. tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında takibe alınan ve taksicilik yaptığı tespit edilen B.T., Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelinin taksisinde narkotik köpekleri ile yapılan aramada 3 parça halinde 190 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan B.T., emniyetteki sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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