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        Uyuşturucuyla yakalanan taksici tutuklandı

        DÜZCE'de takside 190 gram metamfetaminle yakalanan taksi şoförü B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 12:04 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:10
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        Uyuşturucuyla yakalanan taksici tutuklandı
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        DÜZCE'de takside 190 gram metamfetaminle yakalanan taksi şoförü B.T. tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında takibe alınan ve taksicilik yaptığı tespit edilen B.T., Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelinin taksisinde narkotik köpekleri ile yapılan aramada 3 parça halinde 190 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan B.T., emniyetteki sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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