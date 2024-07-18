Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Kamyonun çarptığı çocuk öldü

        DÜZCE'de, kamyonun çarptığı Suriye uyruklu Abdurrahman El Muhammed (9) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 14:38 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonun çarptığı çocuk öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        DÜZCE’de, kamyonun çarptığı Suriye uyruklu Abdurrahman El Muhammed (9) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Camisi önünde meydana geldi. Cafer P. yönetimindeki 81 DY 002 plakalı kamyon, Suriye uyruklu Abdurrahman El Muhammed’e çarpıp, üzerinden geçti. Çevredekilerin çığlıkları üzerine durumu fark eden Cafer P., aracı durdurdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muhammed’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayı duyup gelen Muhammed’in yakınları gözyaşı döktü. Abdurrahman El Muhammed’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kamyon şoförü Cafer P. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de korku dolu anlar!
        İzmir'de korku dolu anlar!
        28 kez bıçaklanıp öldürüldü! Eşi beraat etti! Yargıtay'dan flaş karar!
        28 kez bıçaklanıp öldürüldü! Eşi beraat etti! Yargıtay'dan flaş karar!
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Biden'a baskılar sürüyor
        Biden'a baskılar sürüyor
        Silahla vurduğu kayınpederini tekmeledi!
        Silahla vurduğu kayınpederini tekmeledi!
        Yıldız Sarayı, 100 yılın ardından ziyarete açılıyor
        Yıldız Sarayı, 100 yılın ardından ziyarete açılıyor
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Joao Felix iddiası!
        Joao Felix iddiası!
        Annesinin başını kesip sokağa atmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Annesinin başını kesip sokağa atmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        ILO’dan deprem bölgesi araştırması
        ILO’dan deprem bölgesi araştırması
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?

        Benzer Haberler

        Düzce'de yola düşen Türk bayrakları duyarlı kişi tarafından kaldırıldı
        Düzce'de yola düşen Türk bayrakları duyarlı kişi tarafından kaldırıldı
        Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Türkyılmaz'ın babasının cenazesi Düz...
        Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Türkyılmaz'ın babasının cenazesi Düz...
        Uyuşturucuyla yakalanan taksici tutuklandı
        Uyuşturucuyla yakalanan taksici tutuklandı
        Düzce'de dronlu denetimde sürücülere 134 bin 540 TL ceza
        Düzce'de dronlu denetimde sürücülere 134 bin 540 TL ceza
        Düzce'de boğazına olta iğnesi takılan saztavuğu tedavi edildi
        Düzce'de boğazına olta iğnesi takılan saztavuğu tedavi edildi
        AK Parti'li Keşir, Düzce'de partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Top...
        AK Parti'li Keşir, Düzce'de partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Top...