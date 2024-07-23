Gaziantep FK, Topuk Yaylası'nda kampa girdi

Gaziantep FK, ilk antrenmana ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman geniş alanda gerçekleştirilen top kapma çalışmalarıyla sona erdi. Kırmızı siyahlı ekibin yeni transferleri Kacper Kozlowski ve Cyril Mandouki takımla beraber ilk antrenmanlarına katıldı.

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