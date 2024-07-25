Cenaze nakil aracıyla kaza yapan sürücünün, polise verdiği İngiltere ehliyeti geçersiz çıktı
DÜZCE Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı, park halindeki otomobile çarptı.
DÜZCE Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı, park halindeki otomobile çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, aynı zamanda İngiltere vatandaşı olan sürücü M.Y., daha önce ehliyetine el konulduğu için polise bu ülkeden aldığı ehliyetini verdi. Ehliyetinin Türkiye'de geçersiz olduğu tespit edilen sürücüye para cezası kesildi.
Kaza, dün öğle saatlerinde Necmi Hoşver Caddesi’nde meydana geldi. Düzce Belediyesi'nde şoför olarak çalışan M.Y., idaresindeki 81 ACE 996 plakalı Düzce Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla, park halindeki F.Z.’ye ait 14 BN 800 plakalı otomobile çarptı. Köprünün kenarındaki otomobil, dere kenarında asılı kaldı. Hasarlı kaza sonrası bölgeye polis ekibi sevk edildi.
İNGİLTERE EHLİYETİ VERDİ
Polis, araç sürücüsünden ehliyetini istedi. Daha önce karıştığı ölümlü trafik kazası sebebiyle Türkiye'den aldığı ehliyetine el konulan M.Y., polislere İngiltere'den aldığı ehliyeti verdi. Aynı zamanda İngiltere vatandaşı olan M.Y.'nin polise verdiği ehliyetinin geçerli olmadığı tespit edildi. M.Y.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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