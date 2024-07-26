Evde çıkan yangında aynı aileden 5 kişi dumandan etkilendi

DÜZCE'de 2 katlı evin üst katında çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 2'si çocuk, 5 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiyecilerin söndürdüğü yangında evde zarar oluştu.

Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi'nde bulunan Resul Gül'e ait 2 katlı evin üst katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evdeki 5 kişi, çevredekiler ve itfaiye tarafından dışarıya çıkarıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında Ece Gür (8), Gökdeniz Gür (4) ve Gülay Gür, Vedat Gür ve İsmail Gür dumandan etkilendi. Aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Evde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.