Fındık bahçesinde tırpan yaparken 60 metre yükseklikten yuvarlandı

Olay, akşam saatlerinde Cumayeri ilçesine bağlı Üvezbeli köyü Taşaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık bahçesinde tırpan yapan Mahmut Keleş, dengesini kaybederek 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Durumu görenlerin ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Keleş, AFAD ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keleş'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.