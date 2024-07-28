Site yöneticisi ve güvenlik görevlisi, haşema ile girmesin diye havuzu kapattı iddiası (2) SİTEYÖNETİCİSİ VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDIDüzce'nin Akçakoca ilçesinde, Meral Algün'ün (35) yazlık sitede ortak havuza haşema ile girmesini engellemek için havuzu kapatan site yöneticisi A.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.07.2024 - 21:22 Güncelleme: 28.07.2024 - 21:22 facebook

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