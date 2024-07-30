Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de fındık hasadı erken başladı

        DÜZCE'dehava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle fındık hasadı erken başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:22 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de fındık hasadı erken başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DÜZCE'dehava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle fındık hasadı erken başladı. Toplanan fındıklar, kurutulduktan sonra makinelerle tane haline getirilip satılacak.

        Karadeniz Bölgesi'nin önemli fındık üretim noktalarından olan Düzce'de, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde geçmesi nedeniyle fındık hasadı erken başladı. Cumayeri ilçesindeki üreticiler, bahçelerindeki fındığı toplamaya başladı. Ağaç dallarından ya da yere dökülen fındıkları toplayan üreticiler, daha sonra mahsulü sererek kurutacak. Kurutma işleminin ardından toplanan fındıklar makinelerle tane haline getirilip, çuvallanarak satışa hazır hale getirilecek. Fındık üreticisi Mehdi Geçer, sıcak havalar nedeniyle hasadın 10 gün kadar erken başladığını belirterek, "Düzce'nin Cumayeri ilçesinde fındık hasadına başladık. Havaların sıcak gitmesinden dolayı fındık erken oldu. Aynı zamanda tüccarlık yaptığımız için ilerleyen günlerde iş yoğunluğu oluşmaması nedeniyle erkenden işlerimizi bitirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki haftalarda özellikle ova bölgesinden üreticiler, fındıklarını tüccara getirmeye başlayacak" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Nüfus projeksiyonunda senaryo değişti
        Nüfus projeksiyonunda senaryo değişti
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu!
        Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Trump'tan Olimpiyat açılış törenine "rezalet" yorumu
        Trump'tan Olimpiyat açılış törenine "rezalet" yorumu
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Çocukluk arkadaşların alacak kavgası kanlı bitti
        Çocukluk arkadaşların alacak kavgası kanlı bitti
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        İmalat sanayisinde "nitelikli eleman" bulmak zorlaşıyor
        İmalat sanayisinde "nitelikli eleman" bulmak zorlaşıyor
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!

        Benzer Haberler

        Düzce'de ölü yunus yavrusu kıyıya vurdu
        Düzce'de ölü yunus yavrusu kıyıya vurdu
        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor
        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor
        Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, yeni sezon formalarını Topuk Yaylası'nda çektiği kliple tanıt...
        Gaziantep FK, yeni sezon formalarını Topuk Yaylası'nda çektiği kliple tanıt...
        Akçakoca'da olumsuz şartlar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor
        Akçakoca'da olumsuz şartlar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı