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        Haşema ile havuza girilmesi engellenmişti; Valilik'ten site yönetimi hakkında suç duyurusu

        DÜZCE Valiliği'nden yapılan açıklamada, Akçakoca ilçesinde, haşema ile havuza giren Meral Algül'ün (35) engellendiği sitenin yönetimi hakkında, genel kurul kararıyla, haşema ile havuza girmeyi yasaklamaları nedeniyle Anayasa'nın Temel Hak ve Özgürlükler İlkesi'nin ihlal edildiği gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 19:27 Güncelleme: 31.07.2024 - 19:30
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        Haşema ile havuza girilmesi engellenmişti; Valilik'ten site yönetimi hakkında suç duyurusu
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        DÜZCE Valiliği'nden yapılan açıklamada, Akçakoca ilçesinde, haşema ile havuza giren Meral Algül'ün (35) engellendiği sitenin yönetimi hakkında, genel kurul kararıyla, haşema ile havuza girmeyi yasaklamaları nedeniyle Anayasa'nın Temel Hak ve Özgürlükler İlkesi'nin ihlal edildiği gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

        Olay, 24 Temmuz'da Akçakoca ilçesinde, Akevler Plajı yanında bulunan yazlık bir sitede meydana geldi. Meral ve Muhammet Algül çifti, hafta sonunu geçirmek üzere yazlık sitede aldıkları daireye geldi. Kadın, kendilerine ait evin bulunduğu sitedeki ortak havuza inancı gereği giydiği haşema ile girdi. Bu sırada site yöneticisi Avni K. (67), uzaktan bağırarak havuza haşema ile girilmeyeceğini ve yasak olduğunu söyledi. Meral Algün duruma itiraz edince Avni K., kadının yanına doğru yöneldi. Bunun üzerine Meral Algün havuzdan çıkıp, cep telefonuyla yaşananları kayda almaya başladı. Görüntüde Avni K., Meral Algün’ün haşema ile havuza girmesinin yasak olduğunu söylerken, “Buranın kuralı var” dedi. Daha sonra havuzun yanına gelen güvenlik görevlisi Süleyman D. (64) de “Buraya haşema ile girmek yasak” dedi. Kadının girmeye devam edeceğini söylemesi üzerine güvenlik görevlisi, “Havuzu kapatmak zorunda kalacağım” dedi. Havuz, kadının girmemesi için kapatılırken, Meral Algün yaşananlara tepki gösterip şikayetçi oldu.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

        Avni K. ve Süleyman D. gözaltına alınırken, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve 'İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Yönetici ve güvenlik görevlisi çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılırken, haklarında adli süreç başlatıldı.

        VALİLİK, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        Düzce Valiliği de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, sitedeki havuz kenarında asılı olan 'Haşema ile girilmez' yazılarının kaldırıldığı belirtilerek, site yönetimi hakkında Anayasa'nın Temel Hak ve Özgürlükler İlkesi'nin ihlal edildiği gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        “Akçakoca İlçemizde özel bir sitede 24.07.2024 tarihinde yaşanan tesettür mayosu (haşema) ile havuza giren vatandaşımıza müdahale edilmesi olayı ile ilgili olarak adli süreç başlatıldığı ve sürecin Cumhuriyet Başavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü kamuoyu ile paylaşılmıştı. Ayrıca ayrımcılık içeren bu konu ile ilgili olarak yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda idari işlemler uygulanmıştır. Emniyet ve zabıta ekipleri tarafından site havuzundaki ‘haşema ile girilmez’ yazıları tutanakla kaldırılmış, sağlık ekiplerimizce havuz işletimi denetlenmiştir. Akçakoca İlçe İnsan Hakları Kurulu tarafından Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı'nın ihlali tespitiyle İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 13'üncü Maddesi gereğince, fiilin dayanağı olarak gösterilen söz konusu tatil sitesinin 07.07.2024 tarihli Genel Kurul Kararının 9'uncu maddesi ve bu maddeye dayanılarak gerçekleştirilen uygulama ile Anayasa'nın Temel Hak ve Özgürlükler İlkesi'nin ihlal edildiğine, tespiti yapılan insan hakkı ihlali nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, tatil sitesinin Genel Kurul Kararı ve site yönetiminin bu karara dayanarak gerçekleştirdiği ayrımcılık içeren uygulamanın incelenmesi ve idari yaptırım takdiri için Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) gönderilmesine karar verilmiştir.”

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