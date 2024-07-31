Haşema ile havuza girilmesi engellenmişti; Valilik'ten site yönetimi hakkında suç duyurusu

DÜZCE Valiliği'nden yapılan açıklamada, Akçakoca ilçesinde, haşema ile havuza giren Meral Algül'ün (35) engellendiği sitenin yönetimi hakkında, genel kurul kararıyla, haşema ile havuza girmeyi yasaklamaları nedeniyle Anayasa'nın Temel Hak ve Özgürlükler İlkesi'nin ihlal edildiği gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Olay, 24 Temmuz'da Akçakoca ilçesinde, Akevler Plajı yanında bulunan yazlık bir sitede meydana geldi. Meral ve Muhammet Algül çifti, hafta sonunu geçirmek üzere yazlık sitede aldıkları daireye geldi. Kadın, kendilerine ait evin bulunduğu sitedeki ortak havuza inancı gereği giydiği haşema ile girdi. Bu sırada site yöneticisi Avni K. (67), uzaktan bağırarak havuza haşema ile girilmeyeceğini ve yasak olduğunu söyledi. Meral Algün duruma itiraz edince Avni K., kadının yanına doğru yöneldi. Bunun üzerine Meral Algün havuzdan çıkıp, cep telefonuyla yaşananları kayda almaya başladı. Görüntüde Avni K., Meral Algün’ün haşema ile havuza girmesinin yasak olduğunu söylerken, “Buranın kuralı var” dedi. Daha sonra havuzun yanına gelen güvenlik görevlisi Süleyman D. (64) de “Buraya haşema ile girmek yasak” dedi. Kadının girmeye devam edeceğini söylemesi üzerine güvenlik görevlisi, “Havuzu kapatmak zorunda kalacağım” dedi. Havuz, kadının girmemesi için kapatılırken, Meral Algün yaşananlara tepki gösterip şikayetçi oldu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR Avni K. ve Süleyman D. gözaltına alınırken, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve 'İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Yönetici ve güvenlik görevlisi çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılırken, haklarında adli süreç başlatıldı. VALİLİK, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU Düzce Valiliği de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, sitedeki havuz kenarında asılı olan 'Haşema ile girilmez' yazılarının kaldırıldığı belirtilerek, site yönetimi hakkında Anayasa'nın Temel Hak ve Özgürlükler İlkesi'nin ihlal edildiği gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: