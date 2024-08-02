Düzce'de 6 yaşındaki çocuğa işkence; baba ve babaanne gözaltında

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde oğlu A.E.A.’yı (6) ellerini iple bağlayıp darbeden babası T.A. ve onun annesi S.A. gözaltına alındı. Çocuk, koruma altına alınırken, işkence anları komşuları tarafından gizlice kaydedildi.

Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde, dün A.E.A. isimli erkek çocuğunun işkenceye maruz kaldığını gören komşular, cep telefonuyla o anları kayda aldı. Evin bahçesinde gizli kaydedilen görüntülerde, elleri iple bağlanan çocuğun babaannesi S.A. ve babası T.A. tarafından darbedildiği ve hakarete maruz kaldığı anlar yer aldı. Komşuların ihbarıyla adrese gelen Akçakoca Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekipleri, evde çocuğu elleri bağlı halde buldu. Ekipler, durumu polise bildirdi. Olayın görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, kanıt olarak alındı. Babaanne S.A. ve baba T.A. gözaltına, çocuk ise korumaya alındı.