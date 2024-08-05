Düzce'de Kaplandede Dağı bölgesinde maden arama karşıtı eylem

DÜZCE'debirçok köye sınır olan Kaplandede Dağı bölgesi için verilen maden arama ruhsatına tepki gösterenler, Kurukavak köyünde bir araya gelip, basın açıklaması yaptı.

Akçakoca ilçesine bağlı Kurukavak, Karatavuk, Küpler, Sarıyayla ile Çilimli ilçesine bağlı Kırkharman, Cumayeri ilçesine bağlı Hamascık, Düzce merkeze bağlı Düverdüzü köylerine sınırları olan Kaplandede Dağı bölgesi için maden arama ruhsatı verildi. Köylerde yaşayanlar ve Batı Karadeniz'de faaliyet gösteren çevre aktivistleri, Kurukavak köyünde bir araya gelip, karara tepki gösterdi.

'SİYASİ BİR PROPAGANDA İÇİN BİR ARAYA GELMEDİK' Türkiye Çevre Platformu (TURÇEP) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Toker, Batı Karadeniz Çevre Platformu (BAKÇEP) üyeleri, Karadeniz Ereğli Çevre Platformu (KERÇEP) üyeleri, HAYTAP Düzce İl Temsilcisi, çevre aktivistleri, köy muhtarları ve köyde yaşayanların toplandığı grup adına açıklama yapan çevre aktivisti Çetin Yılmaz, "Burada siyasi bir propaganda için bir araya gelmedik. Burada bulunmamızın sebebi; ağaçlardır, deredeki sudur, balıklardır, topraktır, insandır, yaşama mücadelesidir" dedi. TURÇEP Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Toker ise bölgede gelip, incelemede bulunduklarını ve köylülere destek verdiklerini söyledi.