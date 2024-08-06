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        Köpeği tüfekle öldürdü, gözaltına alındı

        DÜZCE'demerkeze bağlı Yayakbaşı köyünde sahipsiz sokak köpeğini tüfekle vurarak öldüren şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 09:58 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:00
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        Köpeği tüfekle öldürdü, gözaltına alındı
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        DÜZCE'demerkeze bağlı Yayakbaşı köyünde sahipsiz sokak köpeğini tüfekle vurarak öldüren şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Yayakbaşı köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan bir kişi, büyükbaş hayvanına zarar verdiğini iddia ettiği bir köpeği tüfekle vurarak öldürdü ardından tarım aracına yükleyip, uzaklaştı. Olayı gören bir vatandaş, cep telefonuyla kayda girdi. Çekim yapan vatandaş, köpeği vuran ve ismi açıklanmayan kişinin tarım aracıyla ilerlediği anları kaydedip, jandarmaya ihbarda bulundu. Köpeği öldüren şüpheli, gözaltına alındı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, Düzce Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "İhbar üzerine kolluk güçlerimizce olay yerinde yapılan araştırma sonucunda tespit edilip ifadesi alınan şüpheli şahıs, sahipsiz sokak köpeğinin büyükbaş hayvanına zarar verdiği için olayı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Şüpheli şahsın kullandığı av tüfeği muhafaza altına alınarak, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı çerçevesinde adli işlemlere başlatılmıştır. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce konuyla ilgili idari inceleme başlatılmıştır."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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