Köpeği tüfekle öldürdü, gözaltına alındı

DÜZCE'demerkeze bağlı Yayakbaşı köyünde sahipsiz sokak köpeğini tüfekle vurarak öldüren şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Yayakbaşı köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan bir kişi, büyükbaş hayvanına zarar verdiğini iddia ettiği bir köpeği tüfekle vurarak öldürdü ardından tarım aracına yükleyip, uzaklaştı. Olayı gören bir vatandaş, cep telefonuyla kayda girdi. Çekim yapan vatandaş, köpeği vuran ve ismi açıklanmayan kişinin tarım aracıyla ilerlediği anları kaydedip, jandarmaya ihbarda bulundu. Köpeği öldüren şüpheli, gözaltına alındı.