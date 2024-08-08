Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Kamyon altında yavrularını emziren köpek, şoförün dikkatiyle kurtuldu

        DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, kamyonun altında 3 yavrusunu emziren köpek, şoförün dikkatiyle ezilmekten kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 15:43 Güncelleme: 08.08.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyon altında yavrularını emziren köpek, şoförün dikkatiyle kurtuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, kamyonun altında 3 yavrusunu emziren köpek, şoförün dikkatiyle ezilmekten kurtuldu.

        Olay, öğle saatlerinde, Çilimli ilçesi Yenivakıf köyü yol şantiyesinde meydana geldi. İl Özel İdare personeli Tuncay Durmuş, öğle molasının ardından işine gitmek için kamyona bineceği sırada aracın altından gelen sesleri duydu. Köpeği 3 yavrusuyla gören Durmuş, yavruların beslenmesi bitene kadar aracını hareket ettirmedi. Durumu anlatan Tuncay Durmuş, "Öğle molasında yemek yemiştik, kalkış sırasında her zamanki gibi aracın etrafını gezerken altta anne köpeğin yavrularını emzirdiğini gördüm. Ben de hiç hareket etmedim. Diğer arkadaşlarım gitti, ben 10 dakika gecikmeyle yola çıktım. Bunda da vardır bir hayır, diyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox

        Benzer Haberler

        Düzce'de 11 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Düzce'de 11 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Düzce Valisi Aslan, Rize'den gelen misafirlere kentin turistik değerlerini...
        Düzce Valisi Aslan, Rize'den gelen misafirlere kentin turistik değerlerini...
        Düzce Belediye Başkanı Özlü, mahalle muhtarlarıyla buluştu
        Düzce Belediye Başkanı Özlü, mahalle muhtarlarıyla buluştu
        Düzce'de öğrenciler trafik kurallarını deneyimleyerek öğrendi
        Düzce'de öğrenciler trafik kurallarını deneyimleyerek öğrendi
        Eski futbolcu arkadaşlar, "Maksat Spor Olsun" diye çıktıkları yolda çocukla...
        Eski futbolcu arkadaşlar, "Maksat Spor Olsun" diye çıktıkları yolda çocukla...
        Otobüs ve hafif ticari araca çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi
        Otobüs ve hafif ticari araca çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi