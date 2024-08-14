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        Freni boşalan TIR, 2 araca çarpıp, ters yöne girdi; kilometrelerce ilerledi

        BOLUDağı'nın Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi geçişinde freni boşalan TIR, bir kamyon ve taksiye çarptıktan sonra ters yöne girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 10:27 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:30
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        Freni boşalan TIR, 2 araca çarpıp, ters yöne girdi; kilometrelerce ilerledi
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        BOLUDağı'nın Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi geçişinde freni boşalan TIR, bir kamyon ve taksiye çarptıktan sonra ters yöne girdi. 2 kişinin yaralandığı kazada kilometrelerce yokuş aşağıya ters yönde giden TIR, 1 otomobille kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, gece saatlerinde Bolu Dağı'nın Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana geldi. Bolu'da bir tavuk üretim tesisinden yüklediği tavukları İstanbul’a götüren, Mehmet A. idaresindeki 14 GH 364 plakalı TIR'ın, iddiaya göre Bolu Dağı'nda freni boşaldı. TIR, bir kamyon ve bir taksiye çarptıktan sonra bariyerleri aşarak ters şeride girdi. Duramayan TIR, kilometrelerce ters şeritte ilerledi. Ters yönde yokuş aşağı hızla ilerleyen TIR'ın bir otomobille kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        FREN BALATALARINDA YANGIN ÇIKTI

        TIR, yaklaşık 10 kilometre ilerledikten sonra düzlüğe geldiğinde dururken, fren balatalarında yangın çıktı. Yangın, çevredekilerin yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi sonucu söndürüldü. Kazada TIR'ın çarptığı, isimleri öğrenilemeyen kamyon ve taksi sürücüsü yaralandı. TIR sürücüsü Mehmet A., frenlerinin boşaldığını belirterek, "Bolu Dağı'nda, kavşakta baktım, sol taraf boş, ters şeride atladım. Diğer araca da vurdum" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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