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        Otomobil, otoyolun ortasında alev alev yandı

        DÜZCE'de seyir sırasında alev alan otomobil, Anadolu Otoyolu'nun ortasında yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 14:13 Güncelleme: 14.08.2024 - 14:15
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        Otomobil, otoyolun ortasında alev alev yandı
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        DÜZCE'de seyir sırasında alev alan otomobil, Anadolu Otoyolu'nun ortasında yandı. O anlar kameraya yansırken, yangın itfaiyenin müdahalesi söndürüldü.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka mevkisinde meydana geldi. Bilecik'ten Sinop'a giden Eyüp A. idaresindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. Alevler büyürken, aracını yolun ortasına bırakan Eyüp A. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Otoyolun ortasında yanan otomobil kamera ile görüntülenirken, gelen itfaiye ekipleri alevleri yarım saatlik çalışma ile söndürdü. Çalışma sırasında Ankara yönüne ulaşım durdu, uzun araç kuyrukları oluştu. Söndürme çalışmaları sonrası ulaşım normale dönerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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