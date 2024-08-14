Otomobil, otoyolun ortasında alev alev yandı

Olay, saat 12.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka mevkisinde meydana geldi. Bilecik'ten Sinop'a giden Eyüp A. idaresindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. Alevler büyürken, aracını yolun ortasına bırakan Eyüp A. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Otoyolun ortasında yanan otomobil kamera ile görüntülenirken, gelen itfaiye ekipleri alevleri yarım saatlik çalışma ile söndürdü. Çalışma sırasında Ankara yönüne ulaşım durdu, uzun araç kuyrukları oluştu. Söndürme çalışmaları sonrası ulaşım normale dönerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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