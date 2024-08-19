Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Renklerin buluştuğu göl, Efteni

        DÜZCE'de 154 kuş türüne ev sahipliği yapan ve birçok endemik bitki türüyle doğanın farklı renkleri barındıran Efteni Gölü, ziyaretçileri hayran bırakıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 09:37 Güncelleme: 19.08.2024 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Renklerin buluştuğu göl, Efteni
        ABONE OL
        ABONE OL

        DÜZCE’de 154 kuş türüne ev sahipliği yapan ve birçok endemik bitki türüyle doğanın farklı renkleri barındıran Efteni Gölü, ziyaretçileri hayran bırakıyor.

        Kent merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Efteni Gölü, Türkiye’nin ender görülen kuş türlerinin de uğrak noktası. 154 kuş türüne ev sahipliği yapan, yaban hayatı ve birçok endemik bitki türünü barındıran göl, flora ve fauna yapısı ile doğaseverleri kendine hayran bırakıyor. Gölün üzerinde süzülen yeşilin çeşitli tonlarıyla birleşen nilüferler de bölgeye gelen tatilcilerin ilgisini çekiyor. Doğa tutkunları ile kuş gözlemcilerinin de uğrak noktası olan Efteni Gölü, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalp krizi denildi! Otopside çıktı
        Kalp krizi denildi! Otopside çıktı
        Türkiye'de sedan modellerin fişini çekiyor
        Türkiye'de sedan modellerin fişini çekiyor
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Emeklilikte dilekçe sıkıntısı
        Emeklilikte dilekçe sıkıntısı
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık alarmı!
        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık alarmı!
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Pazarın yüzde 70'i ithal oldu
        Pazarın yüzde 70'i ithal oldu
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        İsrail hükümetinden orduya savaşın şiddetini artırma talimatı
        İsrail hükümetinden orduya savaşın şiddetini artırma talimatı
        Blinken, tarafları Gazze’de ateşkese ikna etmek için İsrail’e gitti
        Blinken, tarafları Gazze’de ateşkese ikna etmek için İsrail’e gitti
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Otomobil TIR'a çarptı: 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı
        Otomobil TIR'a çarptı: 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Beşiktaş yıldızlarıyla kazandı!
        Beşiktaş yıldızlarıyla kazandı!
        6 yıllık hasret bitti!
        6 yıllık hasret bitti!
        Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı
        Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı
        "Hücum tamam, sıra savunmada"
        "Hücum tamam, sıra savunmada"

        Benzer Haberler

        Düzce'de devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı
        Düzce'de devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı
        Düzce'de devlet hastanesindeki palyatif ve yoğun bakım servislerinde yatak...
        Düzce'de devlet hastanesindeki palyatif ve yoğun bakım servislerinde yatak...
        Düzce'de, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
        Düzce'de, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
        Düzce'de belediye personeli antik kentteki kazı çalışmalarına dönüşümlü des...
        Düzce'de belediye personeli antik kentteki kazı çalışmalarına dönüşümlü des...
        Düzce'de tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Düzce'de tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Düzce'de traktöre çarpan işçi servisindeki 8 kişi yaralandı
        Düzce'de traktöre çarpan işçi servisindeki 8 kişi yaralandı