Yıldırım düşen metruk bina alev alev yandı

Olay, saat 21.00 sıralarında Akçakoca ilçesine bağlı Aktaş köyünde meydana geldi. Köyde bulunan 2 katlı ahşap metruk binaya yıldırım düştü. Yıkan yangından alevler kısa sürede binayı sardı. Yangını görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Yapılan kontrolde ahşap yapıda kimsenin bulunmadığı belirlendi.

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