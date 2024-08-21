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        Yıldırım düşen metruk bina alev alev yandı

        DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde yıldırım düşen 2 katlı metruk bina alev alev yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 22:27 Güncelleme: 21.08.2024 - 22:30
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        Yıldırım düşen metruk bina alev alev yandı
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        DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde yıldırım düşen 2 katlı metruk bina alev alev yandı.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Akçakoca ilçesine bağlı Aktaş köyünde meydana geldi. Köyde bulunan 2 katlı ahşap metruk binaya yıldırım düştü. Yıkan yangından alevler kısa sürede binayı sardı. Yangını görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Yapılan kontrolde ahşap yapıda kimsenin bulunmadığı belirlendi.

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