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        Bolu Dağı'nda kum yüklü TIR karşı şeride geçip otomobile çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

        BOLU Dağı'nın Düzce mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçen kum yüklü TIR'ın, otomobille çarpışıp devrildiği kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 12:35 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:40
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        Bolu Dağı'nda kum yüklü TIR karşı şeride geçip otomobile çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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        BOLU Dağı’nın Düzce mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçen kum yüklü TIR’ın, otomobille çarpışıp devrildiği kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FSY 454 plakalı kum yüklü TIR, kontrolden çıkıp, refüjü de aşarak karşı şeride geçti. TIR, karşı yönden gelen otomobille çarpışıp devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. TIR’da sıkışan ağır yaralı 2 kişi ise itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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