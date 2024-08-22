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        Bolu Dağı'nda kum yüklü TIR karşı şeride geçip otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

        ÖLÜSAYISI 3'E ÇIKTID-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 17:29 Güncelleme: 22.08.2024 - 17:35
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        Bolu Dağı'nda kum yüklü TIR karşı şeride geçip otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)
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        ÖLÜSAYISI 3’E ÇIKTI

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana gelen kazada ölü sayısı 3’e yükseldi. Otomobildeki Filiz Mildan (38) ve Mustafa Mildan’ın (64) kaza yerinde, sürücü Serkan Mildan’ın (38) ise kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği belirtildi. TIR şoförü Hasan Kayıkçıoğlu’nun ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

        YOL TRAFİĞE AÇILDI

        Bu arada kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 karayolunun Ankara istikameti yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrası yeniden açıldı. Araçlar, yolun kapalı olduğu süre boyunca Anadolu Otoyolu’na yönlendirildi. Yolun açılmasıyla ulaşım normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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