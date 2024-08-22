Bolu Dağı'nda kum yüklü TIR karşı şeride geçip otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)
ÖLÜSAYISI 3'E ÇIKTID-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.
ÖLÜSAYISI 3’E ÇIKTI
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana gelen kazada ölü sayısı 3’e yükseldi. Otomobildeki Filiz Mildan (38) ve Mustafa Mildan’ın (64) kaza yerinde, sürücü Serkan Mildan’ın (38) ise kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği belirtildi. TIR şoförü Hasan Kayıkçıoğlu’nun ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.
YOL TRAFİĞE AÇILDI
Bu arada kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 karayolunun Ankara istikameti yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrası yeniden açıldı. Araçlar, yolun kapalı olduğu süre boyunca Anadolu Otoyolu’na yönlendirildi. Yolun açılmasıyla ulaşım normale döndü.
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