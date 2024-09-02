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        Park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        DÜZCE'de, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Hasan Kayıkçı (26) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 06:42 Güncelleme: 02.09.2024 - 06:45
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        Park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        DÜZCE’de, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Hasan Kayıkçı (26) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında Düzce-Akçakoca karayolunun Kabalak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Düzce şehir merkezi istikametine giden Hasan Kayıkçı idaresindeki 81 KH 575 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki beton bariyerlere, ardından ise park halindeki TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Kayıkçı, ağır yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kayıkçı, ambulans içinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, sürücünün cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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