Patpat devrildi, aynı aileden 7 kişi yaralandı

DÜZCE'de, devrilen, 'patpat' olarak bilinen tarım aracında aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Yığılca ilçesi Dutlar mevkisinde meydana geldi. Yığılca yönünden Düzce istikametine giden Turgay T. yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Tarım aracının kasasında bulunanlar yola savrulurken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patpat sürücüsü Turgay T. ile kasadaki aynı aileden Elmas T., Azra T., Tuğçe T., Anıl T., Utku T. ve Buse T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ailenin ilçede kurulan pazara geldikleri ve köylerine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.