Düzce'de 2 motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Darıcı Mahallesi Aziz Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aydınpınar Caddesi istikametine ilerleyen İbrahim Ayvaz yönetimindeki 81 ADZ 187 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Eroğlu yönetimindeki 81 AEA 149 plakalı motosiklete çarptı. Kazada 2 motosiklet sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Eroğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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