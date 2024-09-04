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        Düzce'de 2 motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

        DÜZCE'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 21:52 Güncelleme: 04.09.2024 - 21:55
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        Düzce'de 2 motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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        DÜZCE’de 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Darıcı Mahallesi Aziz Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aydınpınar Caddesi istikametine ilerleyen İbrahim Ayvaz yönetimindeki 81 ADZ 187 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Eroğlu yönetimindeki 81 AEA 149 plakalı motosiklete çarptı. Kazada 2 motosiklet sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Eroğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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