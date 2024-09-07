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        Peynir bidonundan uyuşturucu çıktı; 1 tutuklama

        DÜZCE'dekargo ile gönderilecek peynir bidonunda 3 kilo 916 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 13:19 Güncelleme: 07.09.2024 - 13:25
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        Peynir bidonundan uyuşturucu çıktı; 1 tutuklama
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        DÜZCE'dekargo ile gönderilecek peynir bidonunda 3 kilo 916 gram skunk ele geçirildi. Boş bidonu İstanbul'da teslim alan Kemal Baykara, tutuklandı.

        Diyarbakır'dan İstanbul'a kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargonun aktarım istasyonunda arama yaptı. Aramada, Kemal Balkaya adına gönderilmiş peynir bidonunun içerisine gizlenmiş 3 kilo 916 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, boş bidon kargoyla İstanbul'da belirtilen adresine gönderildi. Kargoyu teslim alan Kemal Balkaya, yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Balkaya, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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