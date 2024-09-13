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        Düzce'de, binanın bodrum katında erkek cesedi bulundu

         DÜZCE'de5 katlı bir binanın bodrum katında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 22:44 Güncelleme: 13.09.2024 - 22:50
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        Düzce'de, binanın bodrum katında erkek cesedi bulundu
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         DÜZCE'de5 katlı bir binanın bodrum katında erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak üzerinde meydana geldi. 5 katlı binanın bodrum katından kötü koku geldiğini fark eden apartman sakinleri, hayvan öldüğünü düşünerek durumu Düzce Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Zabıta ekipleri bodrum katta yaptıkları incelemede 30 yaşlarında bir erkek cesedi buldu. Zabıta ekipleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan ilk incelemede cesedin yaklaşık 10 günlük olduğu belirlendi. Cesedin yanında sırt çantası da bulundu. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi morguna kaldırılan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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